Ook buiten Europa is er WK-koorts en dan kijken we vooral naar Argentinië, Amerika én Wilmots

Nog even en dan kennen we het merendeel van de deelnemers aan het WK voetbal van 2018 in Rusland. In Europa barst de kwalificatiecampagne vandaag los maar ook in andere delen van de voetbalwereld wordt er gestreden om WK-tickets.

Don't cry for me Argentina

In Zuid-Amerika is Brazilië al een tijdje zeker van deelname aan het WK. De Seleçao telt zestien van de achttien wedstrijden 37 punten en heeft tien punten voorsprong op nummer twee Uruguay. Colombia staat derde met 26 punten, voor Peru en Argentinië met 24 punten. Chili is zesde met 23 punten. De eerste vier gaan zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK, de nummer vijf moet een play-offwedstrijd spelen tegen de winnaar in Oceanië. Die is al bekend: Nieuw-Zeeland.

Vooral de Argentijnen zitten dus in de penarie. Lionel Messi en co hebben deze campagne dan wel de op een na beste defensie met slechts vijftien tegendoelpunten, ze hebben verrassend genoeg ook de op een na zwakste aanval. Al dat offensief talent deed de netten tot nu toe amper zestien keer trillen. Een pover gemiddelde van een goal per match dus. Het verloor dan ook al vier keer: tegen Brazilië, Ecuador, Parguay en Bolivië.

La Albiceleste hebben nog twee kansen om een plek bij de beste vier af te dwingen. Vannacht thuis tegen Peru (heen: 2-2) en binnen vijf dagen op bezoek bij Ecuador (heen: 0-2 verlies). Messi krijgt normalerwijze het gezelschap van volgende tien tegen Peru:

This will be the Argentine XI against Peru, according to Olé: pic.twitter.com/9QjHXS4mOd — Paulo Freitas (@Cynegeticus) 4 oktober 2017

Geen Mauro Icardi in de spits, terwijl Sergio Aguero geblesseerd is en Gonzalo Higuain niet eens geselecteerd werd. Ook geen Paulo Dybala, nochtans in bloedvorm bij Juventus. "Er is geen tijd om aan de relatie Messi-Dybala te werken", aldus bondscoach Jorge Sampaoli, die vindt dat beide spelers te sterk op elkaar lijken. Wel in de basis: Atalanta-kapitein Papu Gomez naast Messi en Boca-aanvaller Darío Benedetto in de punt. Samen goed voor amper twee caps, maar wel tien goals en zes assists bij hun clubs.

Het zijn dus twee groentjes op leeftijd die Argentinië moeten redden want bij verlies tegen Peru is het quasi over en uit. En met Chili in de achteruitkijkspiegel (matchen thuis tegen Ecuador en uit bij het al geplaatste Brazilië) is zelfs die vijfde play-offplek geen garantie...

Wilmots wil naar Rusland

In de Afrikaanse zone zijn ze intussen bezig aan de laatste horde. Twintig landen werden er onderverdeeld in vijf groepen van vier teams en enkel de groepswinnaar mogen een WK-ticket boeken naar Rusland. Het is natuurlijk vooral uitkijken naar de prestaties van Ivoorkust, waar Marc Wilmots tegenwoordig de plak zwaait. Voorlopig ziet het er goed uit voor de Ivorianen, want ze gaan met zeven punten uit vier wedstrijden aan kop in Groep C.

Alles kan echter neerkomen op één wedstrijd, de laatste van de campagne thuis tegen Marokko. De Marokkanen kregen nog geen enkel doelpunt tegen en hielde Ivoorkust thuis op een droge 0-0. De Ivorianen trekken donderdag naar rode lantaarn Mali terwijl Marokka Gabon over de vloer krijgt. Wilmots kan zich nog niet plaatsen want zelfs bij winst van Ivoorkust en puntenverlies van Marokka blijft alles te doen. Bij een gelijke stand telt namelijk het doelsaldo en dan de gescoorde goals.

In de andere groepen gaat de strijd om een WK-ticket nog tussen:

A: Tunesië (10 punten) en DR Congo (7)

B: Nigeria (10) en Zambia (7)

D: Burkina Faso (6), Kaapverdië (6), Senegal (5) en Zuid-Afrika (4)

E: Egypte (9), Oeganda (7) en Ghana (5)

USA USA USA?

Het gaat niet zo goed met de Verenigde Staten in de zone Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. De Stars en Stripes staan pas op een gedeelde vierde plek met Honduras in de laatste groepsfase met negen punten uit acht wedstrijden. Mexico is met achttien punten al zeker van WK-deelname terwijl ook Costra Rica met vijftien punten quasi zeker is. De eerste drie mogen afzakken naar Rusland maar plek drie is momenteel weggelegd voor Panama met tien punten.

Panama haalde nog nooit een WK maar was er vier jaar geleden als eens dichtbij. Twee Amerikaanse goals in de blessuretijd deden de Panamezen toen echter de das om. Nu kunnen ze wraak nemen, al mogen ze donderdag dan wel niet verliezen in Orlando want de VS moeten voor hun laatste match op bezoek bij rode lantaarn Trinidad en Tobago. Panama ontvangt dan Costa Rica. Op papier heeft Honduras het zwaarste programma met een uitmatch in Costa Rica en een thuismatch tegen Mexico.

Al is er nog niets verloren voor het land dat vierde eindigt. Dat speelt namelijk tegen de winnaar van de Aziatische play-offs. Die gaan tussen Australië en Syrië.