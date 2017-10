3 springplanken naar een technische job

Bedrijven worstelen om technische vacatures in te vullen. Op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB prijkt technisch talent met stip op één. Denk aan beroepen zoals werfleider, monteur of productieverantwoordelijke. Hoe dicht sta jij bij jouw favoriete technische job? We ontdekken drie springplanken naar een technische job.

Bij het hoogtechnologisch onderzoekscentrum imec in Leuven springen de rekruteerders creatief om met de zoektocht naar technisch talent. “60 procent van onze aanwervingen trekken we aan vanuit het buitenland”, aldus talent acquisition manager Chris Beenders. “Maar onze focus ligt ook technische functies met een lokale invulling, zoals operatoren, techniekers en process technicians.”

Springplank 1: passie voor techniek

Wanneer imec operatoren aanwerft, primeert de persoonlijkheid en het leervermogen van de kandidaat op het juiste diploma. En de flexibiliteit om in een ploegensysteem te werken. Operatoren krijgen veel training on-the-job. Ze bedienen hoogtechnologische machines. “Dat maakt hen trots”, zegt Chris Beenders. “Medewerkers met een passie voor moderne technologie in auto’s of voor de laatste Star Wars-films leven zich bijvoorbeeld helemaal uit in ons toestellenpark.”

Operatoren zijn van diverse komaf: jong, ervaren, mannen en vrouwen, met en zonder diploma. Ze werkten bijvoorbeeld in IT of in een drukkerij. “De verscheidenheid in hun werkbeleving leidt tot originele verbeteringsvoorstellen”, klinkt het. “Operatoren met gezonde ambitie hebben horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden. Cruciaal is dat ze blijven leren, bijvoorbeeld door hun leidinggevende vaardigheden te verfijnen of als expert de technologie van nieuwe toestellen grondig in de vingers krijgen.”

Springplank 2: bewijzen op tafel

Outplacement zet na een ontslag medewerkers op een nieuw carrière pad, waaronder techniek en wetenschap. “Ik ondersteun medewerkers bij het ontwikkelen van drie loopbaancompetenties”, zegt Goedele Van Wichelen, managementconsultant bij Ascento in Wijgmaal. “Zet je netwerk in, breng je kennis up-to-date en reflecteer over je loopbaan.”

Tijdens dat proces komt, volgens haar, verborgen talent aan de oppervlakte. “Sleutel je bijvoorbeeld graag aan fietsen? Knap je alle klussen op van de voetbalvereniging? Dat wijst op jouw technische affiniteit.” Hoe je jouw interesses voor potentiële werkgevers geloofwaardig maakt? “Met staalharde bewijzen zoals een opleiding, vrijwilligerswerk of een tijdelijke interimopdracht met een technische inslag.”

Springplank 3: schoolbanken voor volwassenen

VDAB, de CVO’s (regionale centra voor volwassenenonderwijs), Jobber.be van Cevora: ze bieden een arsenaal aan technische opleidingen voor volwassenen. “Wist je dat de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling) je vrijstelt van de zoektocht naar werk tijdens je voltijdse dagopleiding voor een knelpuntberoep?”, merkt Goedele Van Wichelen ook nog op.

De arbeidsmarkt is een genadeloze eyeopener voor mensen met een utopisch beroepsbeeld. “Een technisch beroep staat soms op nummer twee of drie van hun verlanglijstje. Het loont om daar dan op te focussen”, vindt ze. “Ik begeleidde als outplacementcoach bijvoorbeeld een vrouwelijke 55-jarige dokter in de scheikunde die werkte als forensisch deskundige. Nu schoolt ze zich met succes om naar een toekomstberoep als datascientist. Een nieuwe wereld gaat open.”

