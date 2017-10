Ontslagen Anderlecht-coach reageert: “Met de mens Weiler gaat het goed, de trainer heeft tijd nodig”

Meteen na zijn ontslag bij Anderlecht in september trok René Weiler zich terug in Zürich, waar hij met zijn vrouw Alexandra en twee kinderen in alle stilte die klap probeerde te verwerken. Ver weg van de Belgische media, die in zijn ogen de boosdoeners waren. Voor de plaatselijke krant Aargauer Zeitung maakte de 44-jarige Zwitser echter een (kleine) uitzondering. Daar reageerde hij voor het eerst kort op zijn ontslag.

“Met de mens René Weiler gaat het heel goed, de coach René Weiler heeft nog tijd nodig om alles te verteren”, klinkt het kort maar veelzeggend. En meer wil hij ook niet zeggen.

“Het ontslag van Weiler is waanzinnig”

De journalist in kwestie, Ruedi Kuhn, spreekt wel en uit in het artikel zijn verontwaardiging over het ontslag:

“Het ontslag van Weiler is waanzinnig. Het toont hoe gek voetbal kan zijn. Weiler leidde de Belgische traditieclub na drie mislukte jaren weer naar de top van de nationale en internationale bühne. Hij werd kampioen, won de Supercup en bereikte de kwartfinale van de Europa League, waar hij botste op Manchester United. Hij werd verkozen tot “trainer van het jaar” en als kers op de taart kwalificeerde Weiler zich met Anderlecht voor de Champions League. Sportief liep het als een klok.”

“Een matig begin van het seizoen met twee overwinningen, drie draws en twee nederlagen leidde tot het ontslag. Dat is een bitter pil voor de succesvolle trainer, omdat het team achter hem stond. Eén troost: Weiler had een contract bij Anderlecht tot de zomer van 2019 en behoudt zijn salaris.”

“Ons gesprek ging niet over zijn bitter vertrek bij Anderlecht. De 44-jarige wil daar niet op reageren. Het was nogal een privé-aangelegenheid. Weiler en ik spraken over de goede oude dagen met FC Aarau, waar hij vanaf april 2011 tot 2014 succesvol was. In die tijd hebben we elkaar leren kennen en leren waarderen. Weiler was de laatste succesvolle coach die in de Brügglifeld werkte, na zijn vertrek ging het alleen maar bergaf. Met Weiler ging het omhoog. Hij maakte naam bij Nürnberg en Anderlecht, wat is zijn volgende trainingsstation?”