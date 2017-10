Ze zijn er helemaal klaar voor: cast van W817 is terug om je uit je luie zetel te halen

Maak je klaar voor een stevige portie nostalgie. Op Twitter postte scenarist Bram Renders een foto van een gezellige reünie met de cast van W817. De acteurs uit de Vlaamse komische jeugdserie op Ketnet kwamen met veel plezier samen voor een etentje in het Lierse Il Cardinale. Benieuwd? Binnenkort kan je ze ook zelf opnieuw zien, bevestigt Ketnet aan Het Nieuwsblad Online.

Het lijkt nog maar net gisteren dat we Akke en Carlo hun schaterlach hoorden, of dat we stiekem hoopten om ook mee in het huis te mogen wonen met Steve en Birgit. Toch dateert de legendarische reeks al van in 1999. Vijf seizoenen en 131 afleveringen lang kon de jeugd zich amuseren met verhalen van steeds dertig minuten over het reilen en zeilen in het studentenhuis in - ben je er klaar voor - wijk 8, nummer 17. W817 of ook wel “Wacht eens even”.

Zoë (gespeeld door Britt Van Der Borght), zoals we ze kennen uit W817. Foto: Ketnet

“Net zoals vroeger”

“Het is echt geweldig om elkaar terug te zien”, laat Britt Van Der Borght, aka Zoë, weten aan Het Nieuwsblad Online. Al sinds 2003 zijn de uitzendingen beëindigd, maar veertien jaar later zitten ze terug samen aan tafel. “Het is net alsof we nooit anders gedaan hebben. We doen dat ook regelmatig, we zijn nog altijd vrienden. Ook dinsdag was het net zoals een groep geweldige klasgenoten terugzien eigenlijk.”

“Als ik terugdenk aan onze tijd in W817, dan doe ik dat echt met volle teugen. Het was een heel intense periode ook. Die reeks heeft een speciaal plaatsje in mijn hart veroverd. En dat verandert ook niet. Oké, we worden wel volwassen, maar eigenlijk zijn we nog steeds dezelfde. Heerlijk!”

Heel wat veranderd

Toch zien de acteurs er niet allemaal meer uit zoals vroeger.Akke en Carlo herken je probleemloos, maar om Steve te vinden moet je al eens twee keer kijken. Acteur Gover Deploige heeft immers geen weelderige zwarte haardos niet meer, maar ruilt die in voor een korte coupe en heel wat tattoos. Enkel Birgit (gespeeld door Kader Gurbuz) ontbrak in de groep. “Zij moest onverwacht later draaien op de set van Gent West”, laat scenarist Bram Renders weten via Twitter.

Zo ziet de cast er dus nu uit:

Wacht eens even en je ziet ze terug!

Was het gewoon een vriendschappelijk etentje of zit er meer achter? Ketnet-woordvoerster Tine Plasmans bevestigt geweldig nieuws voor de fans: zij zullen W817 opnieuw kunnen zien. In levenden lijve dan nog wel. Op 29 en 30 november en 4 en 5 december zullen ook zij klaar zijn om samen met Ketnet haar 20ste verjaardag te vieren. In het Sportpaleis, of ook wel het ‘Sportpladijs’, zoals Samson het zou zeggen.

“Een deel van de cast van W817 zal inderdaad te zien zijn op ‘Throwback Thursday in het Sportpladijs’. Elke groep die in 20 jaar Ketnet een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten is daar meer dan welkom. En W817 is daar zeker een deel van”, aldus Plasmans. Wat ze daar precies gaan doen, daar hebben de fans nog even het raden naar. “Dat zijn we nu volop in gang aan het zetten. Eventjes geduld dus!”