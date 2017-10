Jeugdtrainer was één van de hooligans die supportersbus van Beerschot-Wilrijk aanvielen

Schoten - Van de elf verdachten die woensdag opgepakt waren voor de aanval op een supportersbus van Beerschot-Wilrijk op 13 augustus, zijn er uiteindelijk zes aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat zegt het parket van Antwerpen. Eén verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden, de vier anderen mochten zonder meer beschikken. Opmerkelijk: de man die als leider van de aanval wordt aanzien, is een jeugdtrainer...

De aangehouden verdachten, hooligans van de harde kern van eersteklasser Antwerp, zouden zich schuldig hebben gemaakt aan bendevorming, zware slagen en vernielingen. Het incident vond plaats in het centrum van Mortsel, waar een supportersbus die op de terugweg was van een uitwedstrijd in Lier, werd opgewacht door een groep gemaskerde mannen. De aanvallers zouden stenen gegooid hebben en het kwam vervolgens ook nog tot een gewelddadige confrontatie met een aantal inzittenden van de bus.

Opmerkelijk: de man die als leider van de aanval wordt aanzien, is volgens Het Laatste Nieuws een jeugdtrainer bij U15 van de provincialer SK Schoten. D.M. heeft als Antwerp-supporter echter een weinig aan de verbeelding over latende bijnaam: “de Wacko”...