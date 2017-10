Chelsea wil zijn Belgische toppers niet verliezen: krijgt naast Hazard ook Courtois een fikse loonsverhoging?

Eden Hazard en Thibaut Courtois bereiden zich momenteel met de Rode Duivels voor op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. In Londen werkt Chelsea echter aan nieuwe contracten voor hun Belgische toppers, inclusief een fikse loonsverhoging.

Vorige week brachten verschillende Engelse media al het bericht dat de Blues het contract van Hazard, dat loopt tot 2020, willen openbreken. Chelsea wil hem maar liefst 300.000 pond per week betalen, zo’n 350.000 euro. Die berichten worden nu bevestigd door Goal.com, dat zelfs spreekt van 350.000 euro plus bonussen voor de nummer tien van de Engelse kampioen.

Als Hazard zijn handtekening zet onder het verbeterde contract, wordt Hazard de best verdienende speler in de Premier League. Die eer is nu nog weggelegd voor de Franse middenvelder Paul Pogba van Manchester United. Momenteel zou Hazard 260.000 euro per week verdienen, waarmee hij nu reeds de best verdienende Chelsea-speler is.

Courtois zit momenteel aan een weeksalaris van om en bij de 135.000 euro per week en zijn contract loopt af in 2019. Om problemen met de doelman van de Rode Duivels te vermijden (zoals een potentiële vrije transfer) wil Chelsea na Hazard ook het contract van Courtois openbreken. Die zou volgens Goal.com 225.000 euro per week willen verdienen, een salaris dat past bij zijn status als één van de beste doelmannen ter wereld.

Tijd dus voor Chelsea-directrice Marina Granovskaia om in actie te schieten...