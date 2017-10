Alderweireld is “supertrots” op maatje Vertonghen: “Een speler die altijd een ‘7’ haalt”

Toby Alderweireld, zelf goed voor 71 interlands, is net zo blij als Jan Vertonghen zelf dat zijn ploegmaat van bij Tottenham zaterdag het interlandrecord van Jan Ceulemans evenaart en het dinsdag tegen Cyprus zal breken.

“Jan is er supertrots op en dat ben ik ook”, aldus Alderweireld (28). “Hij draait al zo lang mee en heeft dit dan ook dubbel en dik verdiend. Het is een speler die altijd een ‘7’ haalt en zelden uit z’n rol valt. Ik speel graag met hem. Gelukkig maar, want we speelden samen bij Germinal Beerschot, Ajax, Tottenham en de nationale ploeg. Ik heb al meer wedstrijden mét hem gespeeld dan zonder hem. En dat is in onze beide carrières wel redelijk uniek. We gaan dat record vieren. Zeker weten.”