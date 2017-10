Twee Belgen en doelwit Belgisch topclubs halen prestigieuze lijst van supertalenten in het voetbal

Terwijl de huidige generatie Rode Duivels bij de top van de wereld hoort, kan het nooit kwaad om eens naar de toekomst te kijken. Zo stelt The Guardian elk jaar een lijst met de grootste voetbaltalenten op. Dit jaar horen daar twee Belgen bij.

De drie bekendste namen op de lijst met zestig namen zijn ongetwijfeld Vinicius Junior, Moise Kean en Kik Pierie. Vinicius Junior haalde afgelopen zomer het wereldnieuws door zijn toptransfer naar Real Madrid. De Koninklijke betaalde liefst 46 miljoen euro voor de toen 16-jarige aanvaller van Flamengo, dat zijn ruwe diamant wel tot 2019 op huurbasis terug kreeg. Dit seizoen zit hij aan twee doelpunten in de Braziliaanse Serie A.

Moise Kean speelt dit seizoen op huurbasis bij Hellas Verona, waar hij tot nu toe één keer scoorde. Vorig seizoen werd hij de eerste speler geboren na 2000 die zijn debuut maakte in de Italiaanse Serie A en de Champions League. De 17-jarige spits deed dat bij topclub Juventus, waar hij de jeugdreeksen doorliep en vrij snel “de nieuw Balotelli” werd genoemd. Vanwege zijn huidskleur, maar ook door zijn vele goals.

Heerenveen stond een tijd lang verrassend tweede in de Nederlandse Eredivisie, met dank aan een ­17-jarig talent met de welluidende naam Kik Pierie. In de Volkskrant werd de intelligente linksvoetige centrale verdediger de nieuwe Frank de Boer genoemd. ­Pierie lokte al meermaals Belgische scouts naar Nederland. Onder meer Club Brugge, AA Gent en Racing Genk volgen hem.

De Belgen

De twee Belgen in de lijst spelen allebei in Italië. Keres Masangu is aan de slag bij de Primavera (jeugd) van AS Roma, waarvoor hij KV Mechelen afgelopen zomer verliet. Ook Fiorentina, Stoke en Standard toonden interesse voor de 17-jarige middenvelder, maar Roma won het pleit en betaalde 180.000 euro aan KVM. Masangu speelde tot nu toe vijf keer mee bij de U19 van coach Alberto De Rossi (vader van Daniele), waarin hij een keer scoorde en een assist gaf.

Ook Flor Van Den Eynden verliet KV Mechelen voor de Serie A, zij het voor Inter en al in januari. Bij Inter zaten toen al twee Belgische toptalenten met Xian Emmers en Zinho Vanheusden. Van Den Eynden is een vaste waarde bij de Belgische U18 en is een typische Italiaanse verdediger: intelligent met een goed positiespel en een uitstekende pass in de voeten. Ook Genk had interesse in de 17-jarige speler, die voorlopig wel moet vechten voor zijn plek bij de Nerazzurri.

De voorbije jaren kregen Mile Svilar, Thibaud Verlinden, Indy Boonen (2016), Ismail Azzaoui (2015) en Youri Tielemans (2014) een plek op de lijst van The Guardian.

Nog enkele toptalenten: Facundo Colidio (Inter), Benjamin Garre (Man City), Victor Jensen (Ajax), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Jadon Sancho (BVB), Yacine Adli (PSG), Christian Früchtl (Bayern), Alessandro Plizzari (Milan), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Antonio Blanco (Real), Miguel Baeza (Real), Abel Ruiz (Barcelona), Lorenzo Gonzalez (Man City), Timothy Weah (PSG).

Bekijk hier de volledige lijst met zestig namen.