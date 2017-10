Rode Duivels konden nog nooit winnen in Bosnië: met deze elftallen gingen ze de strijd aan in 2005, 2009 en 2014

Zaterdag nemen de Rode Duivels het tijdens hun WK-kwalificatiecampagne op tegen Bosnië-Herzegovina. De Belgen zijn al zeker van hun plek in Rusland maar kunnen nog reekshoofd worden bij de loting. Een zege tegen de Bosniërs helpt maar is geen uitgemaakte zaak, zo blijkt.

Het Bosnië-Herzegovina van Edin Dzeko moet nog vol aan de bak in Groep H. Het staat momenteel op een tweede plaats met 14 punten, een plek die recht geeft op een ticket voor de play-offs. Dan moeten de Bosniërs wel Griekenland afhouden, dat slechts één punt minder telt. Dzeko en co zullen dus gemotiveerd zijn om opnieuw een resultaat te boeken tegen de Duivels, die na drie pogingen nog steeds niet konden winnen in de Balkan.

3 september 2005: Bosnië-Herzegovina - België 1-0

Ondanks de 4-1 overwinning in Brussel enkele maanden eerder keerden de Duivels in 2005 met nul punten terug uit Bosnië. Een doelpunt van Sergej Barbarez (Hamburg) in de 62e minuut deed Vincent Kompany en co. uiteindelijk de das om.

België begon met: Proto; Vanden Borre, Kompany, Van Buyten, Van Damme, Deschacht; Simons, Vanderhaeghe; Buffel, Pieroni, Mbo Mpenza.

De invallers waren: Vandenbergh, Daerden en Geraerts.

België eindigde uiteindelijk vierde in Groep 7 met 12 punten uit tien WK-kwalificatiewedstrijden, Bosnië-Herzegovina werd derde met 16 punten achter Servië (22) en Spanje (20).

1 april 2009: Bosnië-Herzegovina - België 2-1

Bijna vier jaar later moesten de Rode Duivels weer op bezoek in het Bilino Polje-stadion in Zenica en ook deze keer trokken de Belgen aan het kortste eind. Na een kwartier keken ze al tegen een 2-0 achterstand aan dankzij twee doelpunten van Edin Dzeko. In het slot kon Gill Swerts nog milderen tot 2-1 nadat Axel Witsel op het uur een rode kaart kreeg.

België begon met: Stijnen; Swerts, Kompany, Vermaelen; Witsel, Fellaini, Simons, Mudingayi, Dembélé; Mirallas, Sonck.

De invallers waren: De Sutter, Eden Hazard en Guillaume Gillet.

De Duivels eindigden hun WK-campagne opnieuw op een vierde plaats, opnieuw met tien punten uit tien wedstrijden. De Bosniërs werden met 19 punten tweede achter Spanje (30) en voor Turkije (15).

13 oktober 2014: Bosnië-Herzegovina - België 1-1

In de aanloop naar het EK 2016 in Frankrijk waren de Belgen wel in staat om een nederlaag te vermijden. Ze kaapten in Bosnië-Herzegovina namelijk een punt weg dankzij een 1-1 gelijkspel. Edin Dzeko had opnieuw vroeg gescoord voor de thuisploeg maar het was diens AS Roma-ploegmaat Radja Nainggolan die de Duivels een punt bezorgde.

België begon met: Courtois; Alderweireld, Kompany, Lombaerts, Vertonghen; Nainggolan, Defour; Origi, De Bruyne, Eden Hazard; Romelu Lukaku.

De invallers waren: Mertens en Fellaini.

Deze keer wonnen de Rode Duivels hun kwalificatiegroep met 23 punten uit tien wedstrijden. Bosnië-Herzegovina dwong als derde, na Wales, wel een ticket voor de play-offs af.