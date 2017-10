Het huis van zijn ouders gaat onherroepelijk tegen de vlakte, dus besloot David (36) om er op zijn manier afscheid van te nemen

Lichtervelde - Kunstenaar en chocolatier David Maertens (36) vormt zijn ouderlijke woning in Lichtervelde om tot een kunstwerk. Het huis gaat begin 2018 tegen de vlakte. “Dit is mijn manier om afscheid te nemen”, zegt de kunstenaar.

De woning maakt plaats voor de uitbreidingsplannen van de Lidl in de Statiestraat in Lichtervelde. De man wou op passende wijze afscheid nemen van het huis waar hij twintig jaar gewoond heeft, dus besloot hij om er een kunstwerk van te maken. Het huis vormt één groot canvas waarop David zijn artistieke creativiteit kan loslaten. Zowel binnen als buiten werkt hij met abstracte vormen waarbij hij inspiratie haalde bij de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring. “Vroeger heb ik al eens een auto omgevormd tot kunstwerk, maar op deze schaal heb ik nog nooit gewerkt”, zegt David Maertens. “Al sinds augustus ben ik hier in mijn vrije tijd mee bezig. Het is voor mij een droom die uitkomt.” Het project krijgt de naam “EXIT 100” mee, een verwijzing naar de sloop van zijn huis in de Statiestraat 100.

Foto: Stefaan Beel

Het begon allemaal met de oude kamer waarin hij opgroeide. De kamer is nu een 3D-kunstwerk waarbij de patronen op de vloer en het plafond overgaan in de muren. In het midden staat het bureau waarop hij vanaf zesjarige leeftijd begon te tekenen.

Foto: Stefaan Beel

Ook de achtergevel van het gebouw is intussen al afgewerkt. Momenteel is hij bezig met de voorgevel. Die trok intussen al heel wat kijklustigen in de straat. De eerste twee weekends van december is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de ouderlijke woning van David.