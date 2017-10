WK-kwalificatie: Italië lijkt vrede te moeten nemen met play-offs, Servië kan koffers bijna pakken voor Rusland

Brussel - Met nog twee speeldagen voor de boeg naderen de Europese kwalificaties voor het WK van volgend jaar in Rusland hun ontknoping. In groep D kan Servië vrijdag zijn kwalificatie afdwingen, terwijl in groep G de tweestrijd tussen Spanje en Italië in het voordeel van ‘La Roja’ beslist lijkt. In groep I blijft het, met nog vier kanshebbers, ongemeen spannend.

Voor Servië is de opdracht simpel: winnen in Oostenrijk en de tickets voor Rusland kunnen geboekt worden. Een draw of zelfs een nederlaag kunnen volstaan, maar dan moeten eerste achtervolgers Wales (tweede op vier punten) en Ierland (derde op vijf punten) wel punten verliezen tegen respectievelijk Georgië en Moldavië.

Groep G was vanaf speeldag één een tweestrijd tussen Spanje en Italië. De Spanjaarden hebben, na hun 3-0 zege tegen Italië in september, de beste kaarten en tellen drie punten meer dan Italië. Een overwinning vrijdag in Albanië kan ‘La Roja’ nog geen zekerheid bieden, tenzij Italië thuis punten laat liggen tegen Macedonië. Op de tiende speeldag trekt Spanje naar Israël en Italië naar Albanië.

In groep I is de spanning te snijden, met vier landen die op een zakdoek staan. Kroatië en IJsland (elk 16 punten) voeren de stand aan, Turkije en Oekraïne (14 punten) volgen. Op speeldag negen kunnen Turkije en IJsland in een onderling duel een grote stap zetten, terwijl Kroatië (thuis tegen Finland) en Oekraïne (in Kosovo) geen misstap mogen begaan. Op de slotspeeldag ontvangt Oekraïne Kroatië, trekt Turkije naar Finland en kijkt IJsland in Reykjavik Kosovo in de ogen.

Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De acht beste nummers twee (op negen groepen) spelen barrages.