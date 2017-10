Waasland-Beveren verslaat NAC Breda van ex-coach Stijn Vreven

Brussel -

Waasland-Beveren heeft donderdag een vriendschappelijke wedstrijd op bezoek bij NAC Breda met 1-2 gewonnen. In het Rat Verlegh Stadion kwam het Nederlandse team vlak voor het uur op voorsprong via Giovanni Korte. In de 65e minuut kopte Maximiliano Caufriez op voorzet van François Marquet de gelijkmaker binnen. In het slot legde Tuur Dierckx vanop de stip de eindstand vast.