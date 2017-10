Ook Iniesta roept op tot dialoog na referendum Catalonië: “We verdienen het om in vrede te leven”

Andres Iniesta, de kapitein van FC Barcelona, heeft donderdag op zijn Twitteraccount gevraagd om dialoog tussen Spanje en Catalonië. “Normaal gezien meng ik me nooit in dit soort zaken, maar de situatie is uitzonderlijk. We mogen onszelf niet nog meer schade toe brengen”, was Iniesta duidelijk.

Volgens de Catalaanse regering stemde negentig procent van de opgedaagde stemmers zondag voor Catalaanse onafhankelijkheid. Maandag zou er een speciale parlementaire zitting plaatsvinden, maar die werd door de Spaanse regering geannuleerd.

Iniesta vond dat jammer. “Normaal gezien meng ik me niet in dit soort zaken. Maar het is duidelijk dat we dialoog nodig hebben. We mogen onszelf niet nog meer schade toe brengen. Doe het voor ons allemaal. We verdienen het om in vrede te leven.”

Spanje neemt het vrijdag in zijn voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd thuis op tegen Albanië. Maandag volgt in de slotpartij een verplaatsing naar Israël. La Roja staat op een zucht van WK-kwalificatie. De Spanjaarden leiden groep G met 22 punten na acht wedstrijden.