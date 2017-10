Barcelona-legende onthult waar Lionel Messi écht razend van wordt (en het is niet zo verrassend)

Lionel Messi moet vannacht serieus aan de bak met Argentinië als hij volgende zomer wil deelnemen aan het WK in Rusland. Het gaat voorlopig niet zo goed met La Albiceleste maar Barcelona-legende Xavi Hernandez gelooft in de kansen van Messi en co. Ondertussen onthulde de Spanjaard waarvan Messi echt kwaad wordt.

“Ik denk dat Argentinië in staat is om volgend jaar het WK te winnen”, vertelde Messi aan Mundo Leo. “Het klopt dat ze in een moeilijke situatie zitten maar ik ben er zeker van dat als ze zich plaatsen, iedereen akkoord kan gaan dat ze bij de favorieten horen. Omwille van de spelers die ze hebben en omdat ik van mening ben dat ze de juiste trainer hebben met Jorge Sampaoli.”

Xavi kan zich een WK zonder Messi niet voorstellen. De Spanjaard speelde vele jaren aan de zijde van de Argentijn en weet dan ook maar al te goed wat Messi kwaad maakt. “Barcelona en Argentinië kunnen het niet maken om tien minuten de bal rond te spelen in een wedstrijd zonder dat Leo de bal aanraakt. Messi moet betrokken worden in het spel. Hij moet aanwezig zijn, waar de bal is. Anders wordt hij echt razend. Als hij vijf minuten lang de bal niet raakt, moet je hem bij de bal brengen”, aldus Xavi.