Serieuze verrassing in de maak? Syrië nog niet uitgeschakeld voor WK na gelijkspel tegen Australië

Australië heeft donderdag in de heenwedstrijd van de Aziatische barragewedstrijd voor WK-kwalificatie 1-1 gelijkgespeeld tegen Syrië. Het duel werd gespeeld op neutraal terrein in het Maleisische Malacca. De return is dinsdag in Sydney.

De Australische doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Racing Genk) zag Robbie Kruse de Aussies na veertig minuten op voorsprong brengen. De Australiërs leken lange tijd de zege mee huiswaarts te mogen nemen, maar vijf minuten voor tijd maakte Al Soma - vanop de penaltystip - alsnog gelijk voor Syrië.

Syrië voetbalde de voorbije kwalificatiewedstrijden telkens in Maleisië. Dat doet het sinds de FIFA het door oorlog verscheurde land verbood de internationale thuiswedstrijden nog in eigen huis te spelen.

Syrië en Australië finishten beiden als derde in hun kwalificatiegroep en spelen daarom barrages voor een plaats in een intercontinentale play-off met de nummer vier van de CONCACAF-zone. De winnaar van die play-off plaatst zich volgende zomer voor het WK in Rusland.

Voor Australië zou het een vijfde WK-deelname zijn, een vierde op rij. Syrië nam nooit eerder deel aan de Wereldbeker voetbal.

