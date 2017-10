Wie is beter: Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? “Ik was twee keer zo goed als beide”, zegt Braziliaanse legende

Het is een vraag die de hele voetbalwereld al jaren bezighoudt. Wie is beter: Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Iedereen heeft er zijn eigen mening over, tenzij je Romario heet.

“Als het aankomt op het scoren van doelpunten… Ik was beter dan Messi en Ronaldo. Meer dan twee keer zo goed zelfs”, vertelde de ondertussen 51-jarige Braziliaanse legende aan Globoesporte. “Al is het wel waar dat beiden andere talenten hebben dan degenen die ik had.”

“Vandaag zijn Messi en Ronaldo samen met de Neymar de beste voetballers ter wereld. Ze hebben veel trofeeën gewonnen. Maar als ik mijn bescheidenheid even aan de kant laat, moet ik zeggen dat ik een betere goalgetter was. Ondanks dat zij al veel Gouden Ballen hebben veroverd”, aldus Romario.

De Braziliaan veroverde één Gouden Bal, in 1994, na zijn beste seizoen als speler. Hij scoorde toen 30 doelpunten in 33 wedstrijden voor Barcelona, won de Spaanse titel en diezelfde zomer het WK met Brazilië. Zowel Messi als Ronaldo hebben al zes keer meer dan 30 keer gescoord in La Liga.