Salah Abdeslam zal in België terechtstaan voor schietpartij in Vorst

Brussel - Terreurverdachte Salah Abdeslam zal dan toch in ons land terechtstaan voor de schietpartij in Vorst, kort voor de aanslagen van 22 maart. Bij een inval werd toen een terrorist gedood en raakten verschillende agenten gewond. Salah Abdeslam kon over de daken ontsnappen.

Er is een akkoord tussen de federale procureurs van ons land en Frankrijk om Salah Abdeslam hier te berechten voor de schietpartij in Vorst. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw gezegd, na afloop van een belangrijk tweedaags terreurcongres met Frankrijk, Spanje en Marokko. De rechters in België en Frankrijk moeten daar nu definitief over beslissen, weet VRT Nws.

Terreurverdachte Salah Abdeslam heeft vorige maand zelf gevraagd om naar ons land te worden overgebracht. Hij wil het proces dat tegen hem gevoerd wordt over een schietpartij in maart van vorig jaar, zelf bijwonen. Hoe het proces concreet zal verlopen, waar en wanneer het zal plaatsvinden, moet nu nog verder bekeken worden.

De antiterrorisme-eenheid DR3 van de federale politie hield op 15 maart vorig jaar een ‘doordeweekse’ huiszoeking. Er waren geen bewijzen dat er terreurverdachten in het pand aan de Driesstraat in Vorst aanwezig waren. Anders hadden ze hun voorzorgen genomen en waren de speciale eenheden ingeschakeld.

Terrorist gedood

Maar wanneer ze op de deur klopten, werden ze vrijwel onmiddellijk onder vuur genomen door een tijdelijke bewoner van het huis,de Algerijn Mohammed Belkaïd (36). Hij werd door de politie doodgeschoten. Vier politieagenten raakten gewond.

Twee kompanen van Belkaïd konden ontkomen via het raam en vluchten over de daken weg. Achteraf werd aan de hand van vingerafdrukken duidelijk dat Salah Abdeslam, op dat moment ’s lands meest gezochte terrorist, in het huis aanwezig was. Enkele dagen later werd hij toch gevat in Sint-Jans-Molenbeek. Speurders haalden opgelucht adem, niet wetende dat het ergste nog moest komen. De aanslagen in Brussel en Zaventem, een paar dagen later.

Kort voor kerstmis

Abdeslam zit nog altijd in Frankrijk in de cel waar hij zal moeten terechtstaan voor de aanslagen in Parijs.

Soufien Ayari, ook bekend onder de valse namen Amine Choukri en Monir Ahmed Alaaj, en Salah Abdeslam moeten vanaf 18 december terechtstaan in Brussel voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit. Ayari zit in een Belgische cel maar Abdeslam zit in Frankrijk in voorlopige hechtenis en heeft minstens voorlopig geen advocaat meer

Op de inleidende zitting van de correctionele rechtbank, op 26 september, meldde het federaal parket dat Abdeslam laten weten had dat hij het proces in persoon wilde bijwonen.

“Beide parketten, het Belgisch federaal parket en het parket van Parijs, hebben een juridische oplossing gezocht en gevonden om Abdeslam in België te laten terechtstaan”, zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. “Die moet wel nog in beide landen aan de rechter voorgelegd worden. In België zal dat de bodemrechter, de correctionele rechtbank zijn.”

Welke de uitgedokterde oplossing is, wou het federaal parket niet verduidelijken.