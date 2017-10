Cyprus verkoopt Turkije een dreun en gaat alleen aan de leiding in groep van de Belgen

Cyprus heeft donderdag in haar derde kwalificatiewedstrijd op weg naar het EK voetbal U21 Turkije geklopt met 2-1. De Cyprioten komen zo met zes punten na drie wedstrijden voorlopig alleen aan de leiding in groep 6. Komende dinsdag trekken de Belgische beloften naar Cyprus.

Turkije kwam voor rust op voorsprong via Cinar (41.), maar na rust keerden snelle doelpunten van Karo (53.) en Soteriou (58.) de rollen helemaal om in Larnaca.

De Belgische beloften nemen het vrijdagavond (om 20u00) in Leuven in hun derde kwalificatieduel op tegen Zweden, dinsdag volgt de partij in Larnaca. De Belgen tellen na een zege tegen Malta (2-1) en een gelijkspel tegen Turkije (0-0) voorlopig vier punten. Zweden won zijn enige partij met 4-1 van Cyprus en telt zo drie punten.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.