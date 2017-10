Vrouw met naakte yogaposes maakt school op Instagram

Een mysterieuze vrouw die zich 'Nude Yoga Girl' noemt, heeft op Instagram 660.000 volgers. Toen ze twee jaar geleden begon, werden haar foto's al druk bekeken, maar ondertussen kopiëren vrouwen wereldwijd haar naakte yogaposes onder de hashtag #NYGyoga.

'Nude yoga Girl' is één van die accounts op Instagram die hun naam perfect waarmaken: op twee jaar tijd verzamelde de vrouw erachter 660.000 volgers met gestileerde foto's, meestal zwart-wit, in yogaposes. Zonder kleding, wat doet vermoeden dat er niet alleen trouwe yogafans onder haar volgers zitten.

"De account is anoniem", zei ze in 2015 toen ze pas begonnen was, aan de New York Times. "Maar ik probeer wel close te zijn met mijn volgers. In het dagelijks leven is ze model en ze begon met yoga als tegengewicht tegen een wereld die enkel om het uiterlijk draait. "Tijdens yoga vergelijken mensen hun uiterlijk. Je zit volledig in het moment en je geest is niet afgeleid."

Waarom ze het dan liefst naakt doet? "Mijn grootste probleem was altijd dat ik alleen maar zag wat er niet goed was aan mijn lichaam en dat maakte het onmogelijk om van mijzelf te houden. Met mijn account wil ik andere inspireren en tonen dat iedereen mooi is en prachtige dingen kan doen met zijn lichaam. Yoga heeft me geholpen om mijn lichaam te accepteren precies zoals het is. Mensen krijgen te vaak het foute idee van schoonheid en naaktheid, omdat het meestal getoond wordt op een seksuele en niet-realistische manier."

Dat ze niet alleen is met dit idee, toont het feit dat twee jaar later vrouwen wereldwijd naakte yogafoto's posten van zichelf. Ze doen dat met de hashtag NYGYoga, waarbij de eerste letters staan voor 'Nude Yoga Girl', om te tonen dat zij hun inspiratie was.

