FIFA tevreden over voortgang Russische infrastructuur, maar “er is nog werk” voor WK voetbal 2018

De wereldvoetbalbond FIFA heeft zich donderdag optimistisch uitgelaten na een bezoek aan de Russische infrastructuur voor het WK voetbal in juni en juli van volgend jaar. Toch liet de directeur competitie ook verstaan dat er nog heel wat werk op de plank ligt.

“Over het algemeen gaat de voorbereiding goed”, aldus de competitiedirecteur van de FIFA, Colin Smith. “Er resten wel nog enkele risico’s, en er is vooral de komende twee of drie maanden nog belangrijk werk te verrichten. We hebben de stadions bekeken, maar ook de gaststeden met hun hotels, luchthavens, wegen en trainingsinfrastructuur.”

Met de veiligheid zit het volgens Smith nu al goed. “Er is speciaal voor het WK een heel veiligheidssysteem op poten gezet, en dat hebben we dit jaar al in de praktijk kunnen zien tijdens de Confederations Cup, waar er geen enkel incident was.”

Het WK voetbal gaat in 2018 voor het eerst in Oost-Europa door, in elf verschillende Russische steden. Alleen de bouw van het stadion in Samara heeft achterstand op het bouwschema opgelopen, maar volgens minister van sport Pavel Kolobkov zal het stadion tijdig klaar zijn.