ADVIES. "Mijn vriend had ooit seks met een man"

"Mijn vriend (32) en ik (33) zijn vier jaar samen. Onlangs vertelde hij me dat hij in zijn studententijd seks had met een man. Zelf maakt hij er weinig van. Bij mij blijft het wel hangen. Ik had nooit gedacht dat hij opgewonden kon raken van andere mannen. Volgens hem is het een afgesloten hoofdstuk, maar kan dat eigenlijk wel? Heb ik nu een relatie met een biseksueel?" Seksuoloog Alexander Witpas geeft advies.

Over seksuele geaardheid denken we liefst in simpele termen: je bent hetero, of homo, je bent zo geboren en gaat ook zo dood. En als het niet duidelijk is, dan ben je biseksueel. Overzichtelijk, dat wel, maar niet realistisch. We weten dat heel wat mensen tussen die hokjes vallen. In Vlaanderen bijvoorbeeld noemt 94 procent van de mannen zichzelf hetero, 1 procent homo, en 1,5 procent biseksueel. 3,5 procent noemt zichzelf meer hetero dan homo. Ook interessant: 87 procent fantaseert alleen over vrouwen, 1 procent alleen over mannen. 10 procent fantaseert “voornamelijk over vrouwen”.

Alexander Witpas is seksuoloog en criminoloog. Hij heeft een praktijk in Antwerpen en werkt bij de Vlaamse Gemeenschap. Heb je een vraag voor hem? Mail naar seks@nieuwsblad.be

Er is dus een groep mannen die zichzelf niet homo of biseksueel noemt, maar wel (soms) opgewonden kan raken van de gedachte aan seks met mannen. Geaardheid kan bovendien veranderen. Dat noemen we seksuele fluïditeit. Vroeger dachten we dat zoiets alleen bij vrouwen gebeurt, maar nu weten we dat het ook bij mannen kan. Dus je vriend in een simpel hokje proberen te duwen omdat je bezorgd bent: ik zou er niet aan beginnen.

Wat ik me afvraag: waarover ben je eigenlijk bezorgd? Ben je bang dat hij liegt als hij zegt dat het een afgesloten hoofdstuk is en dat je gedoemd bent om verlaten te worden voor een andere man? Dat lijkt me dan meer een kwestie van vertrouwen dan van seksuele geaardheid. Als dat zo is, dan kun je dat met hem bespreken. En voor alle duidelijkheid: hetero’s zijn niet trouwer dan niet-hetero’s.