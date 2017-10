ADVIES. "Mijn zoon kan niet tegen opmerkingen"

"Mijn zoon kan echt niet tegen opmerkingen. Zelfs een eenvoudige “zet dat even neer” doet hem kwaad weglopen en koppig in een hoekje kruipen. Nu laat ik hem even met rust en als hij gekalmeerd is, gaan we gewoon verder met de orde van de dag, maar is dat de juiste aanpak?" Opvoedingsdeskundige Eva Bronsveld geeft advies.