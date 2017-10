Lewandowski rijgt de records aan elkaar, Polen bijna zeker van deelname aan WK in Rusland

Polen heeft een grote stap richting deelname aan het WK 2018 in Rusland gezet. Het won op verplaatsing bij Armenië met 1-6, mede dankzij Robert Lewandowski. De spits scoorde een hattrick en kroonde zich zo tot Pools topschutter aller tijden. Niet alleen dat, Lewandowski is ook de eeuwige topschutter in een kwalificatieronde voor het WK. In groep C won Tsjechië de overbodige wedstrijd tegen Azerbeidzjan met 1-2, beide landen zijn al uitgeschakeld voor het WK.

Polen staat op een zucht van WK-deelname na een 1-6 overwinning bij Armenië. Man van de match was natuurlijk Bayern-spits Robert Lewandowski, die een hattrick scoorde. Grosicki opende al na twee minuten de score voor Polen, daarna volgden twee goals van Lewandowski tussen minuut 18 en 25. Armenië knokte zich wel nog terug in de match voor het rustsignaal, op aangeven van Henrikh Mkhitaryan legde Hambardzumyan de 1-3 ruststand vast.

In de tweede helft stoomde Polen echter door: Blaszczykowski zorgde voor de 1-4, Robert Lewandowski legde iets na het uur de 1-5 vast. Het was zijn vijftigste doelpunt voor Polen, daarmee is Lewandowski de Poolse topschutter aller tijden. Hij stoot zo Wlodzimierz Lubański van de troon, de ex-speler van Lokeren scoorde in totaal 48 goals voor Polen… Lewandowski is door zijn hattrick ook de speler met de meeste goals ooit in een WK-kwalificatieronde, met vijftien treffers stoot hij Cristiano Ronaldo (even?) van de troon.

Robert Lewandowski has more goals (15) in a single European qualifying campaign than any other player in history.



Via Rafal Wolski werd het nog 1-6, waardoor Polen bijna zeker is van een WK ticket. Het heeft zijn lot in eigen handen: Als Montenegro straks niet wint bij Denemarken, mag Polen naar het WK. Anders is het wachten tot op de slotspeeldag, dan spelen Polen en Montenegro tegen elkaar. Als Polen die wedstrijd niet verliest, wint het groep E en is WK-deelname ook zeker.

GROEP C: Tsjechië wint overbodig duel

In Groep C ging Tsjechië met 1-2 winnen bij Azerbeidzjan. Een overwinning voor de statistieken, want zowel Tsjechië als Azerbeidzjan maken geen kans meer op WK-deelname. Daarvoor is de kloof met Duitsland en Noord-Ierland te groot geworden, beide landen spelen later op de avond nog tegen elkaar. Als Duitsland die wedstrijd wint, is het groepswinnaar.

Na 35 minuten opende Kopic de score voor Tsjechië, meteen ook de ruststand. Tien minuten ver in de tweede helft hing Izmailov de bordjes op gelijke hoogte na een penalty, maar Barak zorgde tocht voor de volle buit voor Tsjechië met een rake kopbal.