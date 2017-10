WK voetbal 2018: opnieuw brand in stadion in aanbouw

In een van de stadions die in aanbouw zijn voor het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli) heeft donderdag een hevige brand gewoed. Dikke rookwolken waren te zien boven het stadion dat volgende zomer in Nizjni Novgorod plaats moet bieden aan 45.000 toeschouwers.

Volgens de plaatselijke autoriteiten was de brand snel geblust en raakte niemand gewond. “De brand heeft geen gevolgen voor de constructie en het stadion zal ook op tijd klaar zijn”, meldde het verantwoordelijke bouwbedrijf.

Het is al de derde brand binnen enkele maanden in een van de stadions voor het WK. In juni vatte het stadion dat gebouwd wordt in Volgograd vlam en in augustus was er brand in het stadion van Samara. Laatstgenoemd bouwwerk heeft al de nodige vertraging opgelopen. Rusland en ook wereldvoetbalbond FIFA houden echter vol dat de voorbereidingen op schema liggen en alle twaalf stadions tijdig gereed zijn, al is er nog veel werk te doen.