FIFA bestraft Gabon na opstellen geschorste spelers tegen Ivoorkust van Wilmots

De Disciplinaire Commissie van de Internationale Voetbalbond (FIFA) heeft de Gabonese federatie gesanctioneerd. Gabon wordt bestraft omdat het in de WK-kwalificatiewedstrijd van 2 september tegen het Ivoorkust van Marc Wilmots twee geschorste spelers (Mario Lemina en Merlin Tandjigora) heeft opgesteld.

Gabon moet een boete van 6.000 Zwitserse frank (5.200 euro) ophoesten en krijgt een forfaitnederlaag aan de broek. Aangezien Ivoorkust de wedstrijd met 0-3 won, verandert er niets in de stand van groep C in de Afrikaanse kwalificaties.

Op 12 september onthief het Uitvoerend Comité van de Gabonese voetbalbond zijn secretaris-generaal Jean-Félix Mba Nze tijdelijk van zijn functie. Hij wordt verweten dat hij de schorsing van de twee spelers niet heeft gemeld, “terwijl de FIFA hem hiervan op de hoogte had gebracht”.

Gabon is met nog twee speeldagen voor de boeg met vijf punten derde in zijn kwalificatiegroep, achter Ivoorkust (7 ptn) en Marokko (6). Mali is laatste met twee punten. Alleen de poulewinnaar mag naar Rusland. Vrijdag gaan de Ivorianen op bezoek bij Mali, zaterdag speelt Marokko gastheer voor Gabon.