Martin O’Neill tekent bij als bondscoach van Ierland

Martin O’Neill heeft zijn contract bij het Ierse nationale team met twee jaar verlengd en blijft nu bondscoach tot 2020. De Ierse voetbalbond heeft groot vertrouwen in de aanpak van de 65-jarige Noord-Ier, die sinds 2013 aan het hoofd staat van Ierland en erin slaagde de Ieren naar het EK van 2016 te loodsen. Daar waren de achtste finales het eindstation.

Ierland heeft nog kans op deelname aan het WK van 2018 in Rusland. Dan zijn wel overwinningen nodig in de komende twee kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië op vrijdag en Wales op maandag. “Er komen spannende wedstrijden aan, jongere spelers zijn aan het doorbreken. Er is veel om naar uit te kijken”, liet O’Neill zelf weten.

O’Neill, die als speler furore maakte bij Nottingham Forest, was eerder al coach van onder meer Norwich City, Leicester City, Celtic, Aston Villa en Sunderland.