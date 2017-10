Het Ketnet-programma dat vooral bij volwassenen over de tongen zal gaan: “En nu zal Jani het over zijn jongeheer hebben”

Uw kind leert er dat Slongs Dievanongs graag “kort schaamhaar, maar geen kaalgeschoren vagina” heeft. Maar ‘De Dokter Bea Show’ op Ketnet doorbreekt wel meer taboes. Negen- tot twaalfjarigen leren er expliciet over pakweg vrijen en zelfbevrediging. En dat levert ook de ouders gespreksstof op. “Zij zijn zelf voorgelicht met een focus op ziektes en alles wat mis kan gaan. Zo’n programma was dus hoogstnodig.”

