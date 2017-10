Deze wapens worden nu ontwikkeld en zullen de Derde Wereldoorlog veroorzaken, vrezen deskundigen

Drie wereldmachten zijn bezig met de ontwikkeling van zogeheten hypersonische raketten. Een gevaarlijke situatie, waarschuwt een internationale denktank. Als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt, dreigt deze nieuwe generatie wapentuig namelijk een oorlog te ontketenen met apocalyptische gevolgen.

De RAND Corporation, een grote internationale denktank, waarschuwt in een rapport voor hypersonische raketten. Het is een nieuw soort wapen dat snelheden kan bereiken tot ruim 5.000 kilometer per uur - vijf keer sneller dan reguliere ballistische raketten. De raketten zijn enorm wendbaar en kunnen daardoor afweergeschut omzeilen.

De enorme snelheid zorgt er bovendien voor dat een land dat aangevallen wordt beduidend minder tijd heeft om een tegenaanval op poten te zetten. Dat kan tot catastrofale situaties leiden, vreest de denktank.

Ontwikkeling

Momenteel zijn de Verenigde Staten, Rusland en China bezig met de ontwikkeling van hypersonische raketten. De RAND Corporation dringt er bij de landen op aan om duidelijke afspraken te maken over hoe er met de wapens moet worden omgegaan. Zo raadt de denktank aan het wapentuig absoluut niet te exporteren. De verspreiding van technologie voor de raketten begint echter langzaam op gang te komen, onder meer in Japan, Australië, India en delen van Europa.

Schietgraag

“We hebben waarschijnlijk minder dan tien jaar de tijd om de grootschalige verspreiding van hypersonische raketten en de aanverwante technologie substantieel te hinderen”, schrijft RAND. Dat is van groot belang, omdat het hebben van dergelijke wapens “naties een reden zou geven schietgraag te worden”.

Oorlog

“Door een grootschalige verspreiding zou de kans op een oorlog aanzienlijk toenemen”, waarschuwt RAND nog. De vrees is dat een aanval van het ene schietgrage land op het andere een kettingreactie teweeg brengt, waardoor de Derde Wereldoorlog wordt ontketent.