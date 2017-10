Vijftiger steekt vrouw dood na ruzie en gaat dan naar buren

Overijse - In Overijse heeft een man woensdagavond zijn vrouw vermoord. De dader stak zijn echtgenote meerdere keren met een mes bij een uit de hand gelopen ruzie.

De 55-jarige man stak het slachtoffer meerdere keren in hun woning aan de Schemeringlaan in het Vlaams-Brabantse Overijse, bevestigt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde aan onze redactie. De 53-jarige vrouw overleefde het geweld niet en overleed ter plaatse aan de verwondingen.

De dader is vervolgens naar de buren gegaan om te vragen of iemand de politie wilde bellen. De buurman lichtte de hulpdiensten in. De man is gevorderd voor doodslag.

Het stel was gekend voor intrafamiliair geweld. De reden van de ruzie is vooralsnog onbekend.

Het koppel heeft kinderen maar die waren op het moment van de feiten niet aanwezig.