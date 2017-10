Erna (81) moet 100.000 euro betalen na lek in mazouttank: “En dat met mijn schamel pensioentje”

Ardooie / Koolskamp - Erna Algoedt (81) moet 100.000 euro saneringskosten ophoesten voor een lek gelopen mazouttank. Dat moet ze doen met een schamel pensioentje van 1.200 euro per maand. Tot overmaat van ramp wil de verzekering niet tussenkomen.

In december 2014 keerde Erna Algoedt (81) na een opname in het ziekenhuis terug naar haar woning in de Zwevezeelsestraat in Koolskamp. Toen ze haar kachel wou aansteken, merkte ze dat er een probleem was. Ze ontdekte dat de peilbuis van haar mazouttank in de tuin was losgemaakt. “Doordat de tank leeg was, dacht ik eerst dat iemand mijn mazout had gestolen”, zegt de bejaarde dame. “Ik belde de politie op, maar al snel werd duidelijk dat de tank was uitgelopen in mijn tuin. Volgens hen zou mijn peilbuis afgewaaid zijn, maar dat is niet mogelijk. De tank werd een maand voordien al gekeurd en was volledig in orde.”

Bodemonderzoek van 12.000 euro

Tot overmaat van ramp ontdekte de dame dat haar polis doorheen de jaren verschillende keren overgenomen werd door een andere verzekeringsmaatschappij. Bij de overdracht werd de polis nooit geactualiseerd, waardoor de verzekering niet kan tussenkomen. “Ik ben er zeker van dat iemand anders mijn tank heeft proberen te openen, maar we hebben geen harde bewijzen voor de verzekering. Ik moet dus volledig opdraaien voor alle kosten, en dat met een pensioentje van 1.200 euro”, zegt Algoedt.

De dame betaalde intussen al meer dan 12.000 euro aan facturen voor bodemonderzoek en het indienen van het saneringsdossier. Ze is namelijk verplicht om haar grond volledig te laten reinigen. De kost van de werken wordt geraamd tussen de 82.000 en 100.000 euro en moeten binnen het jaar gebeuren. “Dat is enkel voor het reinigen van de grond, dus daar zullen ongetwijfeld nog kosten bijkomen.”

Het huis verkopen, waar ze al sinds 1961 in woont, is volgens de dame ook geen optie. Zolang de grond vervuild is, mag ze die niet te koop aanbieden.

Steunfonds

Om hun moeder te helpen hebben zoon Mario Eeckhout en zijn zus Chris vorige week een steunfonds opgericht. Aan de hand van donaties hopen ze toch een deel van de kosten te kunnen betalen. “Zo moet ma niet voor alle kosten opdraaien”, zegt Mario Eeckhout. “Voor haar is dit een financiële ramp, zeker omdat ze er zelf niets kan aan doen. We hopen toch op wat steun. Alle beetjes helpen. Op die manier hopen we dat ze op haar oude dag nog een rustig leven kan hebben.”

Het steunfonds is te bezoeken via steunfondserna.weekbly.com