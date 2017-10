Alderweireld kiest niet meteen voor collega-Rode Duivel Lukaku als "beste spits van de Premier League"

Wie is de beste spits van de Premier League? Die tricky vraag schotelden we Toby Alderweireld gisteren voor. “Voor mij is dat Harry Kane”, zei de verdediger van Tottenham. “Ik ben natuurlijk bevooroordeeld omdat ik dagelijks met hem werk. Maar ik zou hem voor geen enkele andere spits willen ruilen. Ik zie hoe hij traint en hoe hij voor zijn sport leeft. Hij wil de beste ter wereld worden. Hij is sterk, gebruikt zijn lichaam, is tweevoetig en heeft een goed kopspel. Daarnaast is hij ook nog slim en werkt hij zich te pletter voor de ploeg. Vaak zie je bij een spits dat er één van die elementen ontbreekt. Kane heeft het allemaal.”