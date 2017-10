Politici zijn het eindelijk eens: tampons zijn géén luxeproduct

De kogel is eindelijk door de kerk: vrouwen zullen vanaf volgend jaar nog maar 6 procent btw moeten betalen voor tampons en maandverbanden. De ministerraad maakt vandaag komaf met het tarief van 21 procent. “Dat zijn nu eenmaal basis- en geen luxeproducten”, klinkt het bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

“Het is onlogisch dat producten voor vrouwelijke hygiëne nog onderworpen zijn aan het btw-tarief van 21 procent.” Het zijn woorden die toenmalig minister van Financiën Didier Reynders (MR) in 2006 al sprak. Toen al beloofde hij aan SP.A-Kamerlid Maya Detiège, die het probleem had aangekaart in het Parlement, om de onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen. Toen al was België een van de weinige EU-landen waar nog zoveel btw moest worden betaald op tampons.

En nu, elf jaar later, is het dus zover. Als alles goed gaat, zet de ministerraad vandaag het licht op groen voor het lagere btw-tarief. Dat geldt zowel voor tampons, maandverbanden, inlegkruisjes als de menstruatiecup.

Pornoboekjes

Voor enige logica moet je niet in het btw-stelsel zijn. “Toen het systeem in 1970 werd ingevoerd, bestond enkel een tarief van 21 procent. Nadien werden voor basisproducten uitzonderingen voorzien van 0, 6 en 12 procent. De tampontaks werd niet verlaagd, maar voor chocolade, kaviaar of condooms moest je wel nog maar 6 procent betalen”, legt fiscaal specialist Michel Maus uit. In landen zoals Canada en Ierland moet je helemaal géén taks betalen op de vrouwelijke producten. Frankrijk besliste twee jaar geleden om de btw te verlagen van 20 naar 5,5 procent. Dat ze in ons land desondanks nog altijd als een luxeproduct werden beschouwd, stuitte veel vrouwenbewegingen dan ook tegen de borst.

Ook Test-Aankoop trok er minister Van Overtveldt al voor aan de oren. “We zijn nu heel erg tevreden. Dat je zelfs voor pornoboekjes minder btw betaalde, was helemaal van de pot gerukt. Dit zijn dingen die je gewoon nodig hebt. Voor brillen en lenzen mag voor ons gerust hetzelfde gebeuren”, zegt woordvoerder Simon November.

3.000 euro winst

De maatregel kost de schatkist 13,4 miljoen euro en zal voor vrouwen voelbaar zijn in de portemonnee. Zeker op lange termijn. Als je weet dat een vrouw gemiddeld 40 jaar lang tampons of maandverbanden nodig heeft, kan het bedrag aardig oplopen. Al varieert het gebruik ervan van persoon tot persoon en loopt de prijs per merk ook sterk uiteen. Sommigen hebben het over 2.000 à 3.000 euro winst over die hele periode. Zeker is dat wie 100 euro uitgeeft aan hygiëneproducten, straks 15 euro minder zal moeten betalen.

De regering verlaagt overigens ook voor defibrillatoren het btw-tarief naar 6 procent. De toestellen kunnen levens redden bij een hartstilstand en worden meestal op openbare plaatsen gehangen. De lagere prijs moet verenigingen aanzetten om sneller zo’n toestel aan te kopen. Kostenplaatje voor de begroting: 3,1 miljoen euro.