Het gevaar van de esdoorn: 130 paarden gedood in vier jaar

In de afgelopen vier jaar zijn in ons land 130 paarden gestorven nadat ze vergiftigd werden door esdoorns.

Een gif dat voorkomt in de zaden en zaai­lingen van de bomen, kan bij paarden een dodelijke spierziekte veroorzaken. Vooral in het najaar, wanneer de bladeren en de zaden van de bomen vallen, en in het voorjaar, wanneer de zaailingen naar boven komen, ­lopen de dieren risico op vergiftiging.

In heel Europa stierven in de periode van 2013 tot 2017 bijna 1.000 paarden door esdoorn­vergiftiging. Dat blijkt uit cijfers van de universiteit van Luik. PaardenPunt Vlaanderen, de koepelorganisatie van de sector, waarschuwt paardenhouders omdat oktober de dodelijkste periode is voor de dieren.