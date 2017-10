COMMENTAAR. Investeer opnieuw in de fans

De voetbalbond is niet gelukkig met de ticketverkoop voor België-Cyprus. Gisteren waren nog 10.000 tickets te koop, terwijl de bond inspanningen heeft ­gedaan om de massa naar het ­Koning ­Boudewijnstadion te krijgen: gratis vaten, optredens van top-dj’s en een feestje om de kwalificatie te vieren. Ook tegen Tsjechië was er een lauwe opkomst, maar dat was een oefenmatch in het midden van de examenperiode. Nu gaat het om het sluitstuk van een campagne, waarbij de Rode Duivels zich als eerste Europese land voor het WK wisten te plaatsen. Blijkbaar kan het de massa niet op de been brengen.