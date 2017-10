Bondscoach gooit beleid Wilmots om bij Duivels: familie welkom op WK (en dat is niet de enige aanpassing)

Bondscoach Roberto Martinez en technisch directeur Chris Van Puyvelde gaan met de Rode Duivels rond de tafel zitten om de voorbereiding en het verblijf tijdens het WK in Rusland te bespreken. Eén ding staat vast: het wordt helemaal anders dan onder de vorige bondscoach Marc Wilmots. “Het familiale en mentale aspect krijgen een belangrijke plaats”, zegt technisch directeur Chris Van Puyvelde.

Het WK 2014 in Brazilië. Toenmalig bondscoach Marc Wilmots kondigde al maanden van tevoren aan dat de vrouwen niet welkom waren in het hotel van de 23 Rode Duivels die na twaalf jaar eindelijk nog eens op een groot tornooi stonden. “Te veel gedoe en ­zenuwachtigheid bij de spelers of die vrouwen al dan niet op hun bestemming geraken, als speler heb ik dat allemaal meegemaakt”, wist Wilmots, die vier WK’s meemaakte. Er kwam uiteindelijk toch een handvol vrouwen naar Brazilië ­afgezakt, maar omdat ze het ­spelershotel niet in mochten, moesten de spelers hier en daar wat tijd stelen om hun echtgenotes/vriendinnen te zien. Dat ­gebeurde op weg naar de spelersbus of bij een occasioneel bezoek. 20 minuten, meer tijd hadden ze niet voor elkaar. Eden Hazard ging toen al eens aan de bel hangen. Toen had hij twee kinderen (intussen drie) en de sterspeler van Chelsea vond het helemaal niet fout om eens een halve dag, na een wedstrijd bijvoorbeeld, met zijn vrouw en kinderen door te brengen. Om de zinnen te ­verzetten.

Kevin De Bruyne en vrouwlief Michèle. Foto: rr

Het EK 2016 in Frankrijk. ­Wilmots werd noodgedwongen wat coulanter, maar hij bleef vasthouden aan een heel strikte en beperkte regeling. Onder meer ­Kevin De Bruyne bleef zwaar op zijn honger en liet dat ook merken. Hij was pas drie maanden ­vader van Mason Milian en miste vrouw en kind zo hard dat het volgens sommigen zwaar op de sfeer in de groep woog. Bovendien had het ­invloed op zijn prestaties, klonk het.

Om al die strubbelingen te vermijden, wil de voetbalbond het ­deze keer over een andere boeg gooien. Technisch directeur Van Puyvelde wil er nog niet veel over kwijt, maar het feit dat het fa­miliale aspect deze keer wel een plaats zal krijgen, betekent dat er meer tijd zal zijn voor vrouw en kinderen. De bondscoach en de technisch directeur gaan binnenkort samenzitten met de spelers om één en ander te finetunen.

“Er moeten nog enkele prak­tische zaken nagekeken worden, daarom kan ik er nog niet veel over zeggen”, aldus Van Puyvelde. “Het mentale is een heel belangrijk aspect geworden in de hedendaagse topsport. De spelers ­moeten het hoofd vrij hebben en niet te veel uit hun gewone doen getrokken worden.”

Geen chronometers dus als er met de vrouwen en kinderen een moment samen is. Latere wereldkampioen Duitsland had in ­Brazilië een heus dorp gebouwd voor vrouwen en kinderen en de spelers keerden ’s avonds gewoon naar hun appartementje en gezin terug, net alsof ze thuis waren. Zo’n scenario is te hoog gegrepen voor de Belgische voetbalbond, want dat kost natuurlijk heel veel geld.

Kat Kerkhofs, of mevrouw Dries Mertens. Foto: BELGA

Meer fysieke rust

Al van bij zijn aanstelling wees Roberto Martinez erop dat mentale rust een belangrijke factor is bij de hedendaagse topvoetballer. De bondscoach geeft de spelers ook rond deze interlands meer rust, meer tijd om met hun familie door te brengen.

Ook lichamelijk wil de bonds­coach de spelers na afloop van hun respectieve competities voldoende rust geven. Ze hoeven zich niet meteen bij de kern te voegen. ­Spelers worden qua conditie ­tijdens het seizoen intensief gevolgd en zullen op basis daarvan een programma krijgen. Dat was onder Wilmots ook zo, maar dan moesten ze zich wel bij de kern voegen en mee op afzondering gaan.

Polly Parsons, de vrouw van Thomas Vermaelen. Foto: BELGA

Ook dit wil Martinez anders doen dan Wilmots

Weekje vakantie na afloop van de competitie:

Marc Wilmots wilde na afloop van de competitie zijn spelers zo snel mogelijk bij de selectie. ­Roberto Martinez overweegt om geen ­stage in te lassen. Hij wil de spelers na afloop van hun ­competities mentale en fysieke rust geven. De spelers krijgen wellicht enkele dagen vrij om de batterijen thuis op te laden.

Gebruik van een sportpsycholoog

De vorige bondscoach was ­resoluut toen op het WK 2014 de vraag werd gesteld of een sportpsycholoog voor de Rode Duivels geen goed idee zou zijn. “Niet nodig, ik ben zelf psycholoog genoeg”, aldus Wilmots. Bij ­Roberto Martinez kan (discreet) beroep gedaan worden op een sportpsycholoog.