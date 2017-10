Ondertussen moeten Neymar en de Brazilianen aan de zuurstofmaskers: "Dit is onmenselijk"

Terwijl Argentinië nog maar eens naliet te winnen tijdens de WK-kwalificatiecampagne, speelde Brazilië 0-0 gelijk op het veld van Bolivia. Een wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe deed want de Seleçao is al een tijdje zeker van een ticket voor Rusland terwijl de thuisploeg al uitgeschakeld was. Het Estadio Hernando Siles in La Paz ligt echter op 3.637 meter boven zeeniveau en dus waren de omstandigheden niet te onderschatten voor Neymar en co. De Brazilianen moesten dan ook aan de zuurstofmaskers na de wedstrijd. “Het is onmenselijk om in deze omstandigheden te spelen”, schreef Neymar op Instagram.

Você nos #BastidoresdaSeleção! Recuperação já começou para os jogadores na Bolívia. A galera deu o gás mesmo na altitude! ??????? Foto: @lucasfigfoto /CBF Een bericht gedeeld door Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) op 5 Okt 2017 om 4:05 PDT