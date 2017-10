Wie wordt ‘Nurse of the Year’?

Ken je een geweldige verpleegkundige? Of ben je er zelf eentje? Dan kun je je nog tot 15 oktober kandidaat stellen voor ‘Nurse of the Year’. Ook gezocht: het verpleegteam van het jaar én de afgestudeerde van het jaar.

Voor het tweede jaar op rij vindt het evenement rond ‘Nurse of the Year’ plaats. “Met dit initiatief willen we zowel de zorgsector als de job van verpleegkundige in de kijker zetten. En ook de positieve aspecten ervan belichten”, vertelt Celine Jacxens van Care Talents, een projectsourcing-, selectie- en uitzendkantoor dat zich specifiek richt op zorgprofielen.

Drie categorieën

Concreet omvat het initiatief een competitie en een awardshow. Daar maakt men niet alleen de ‘Nurse of the Year’ bekend, maar ook het Team en de Graduate van het jaar. "Je kunt jezelf of je verpleegteam inschrijven. Sommige zorginstellingen of scholen schrijven ook eigen mensen of teams in of motiveren hen om dat te doen”, aldus Céline Jacxens.

In elk van de drie categorieën worden er tien kandidaten geselecteerd voor een gesprek met de jury. “In die jury zitten diverse profielen die telkens een link hebben met het beroep: van ziekenhuisverpleegkunde, thuiszorg, bedrijfsverpleegkunde, ouderenzorg tot de zorgopleiding”, stelt Jacxens. De uiteindelijke slotshow, waar de winnaars bekend worden gemaakt, vindt plaats op 29 november in Gent.

Vorig jaar werden meer dan 300 verpleegkundigen genomineerd en meer dan 26.000 stemmen uitgebracht. De winnaars krijgen een award, een bedrag om te investeren in een opleiding of teamevent en een reischeque. Ze mogen een heel jaar de titel van ‘Nurse/Team/Graduate of the Year’ dragen.

