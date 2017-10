Dag op dag: "die vrije trap" van David Beckham en het debuut van Andres Iniesta

Het is vandaag 6 oktober 2017. Dag op dag zestien jaar geleden was elke Engelse voetbalfan door het dolle heen. De Three Lions boekten namelijk een WK-ticket voor Japan en Zuid-Korea door een geniale vrije trap van David Beckham. Die bezorgde Engeland daarmee een punt tegen Griekenland in de absolute slotfase, net voldoende voor de kwalificatie.

Huidig bondscoach Gareth Southgate keek enkele jaren geleden met veel nostalgie terug op de wedstrijd en de goal van 'Becks':

Uiteraard willen we u het commentaar van de legendarische John Motson niet weerhouden:

Debuut Iniesta

Ook op 6 oktober, zij het in 1996, maakte ene Andres Iniesta zijn debuut voor FC Barcelona. De Spanjaard speelde namelijk zijn eerste wedstrijd voor de U14 van de Blaugrana. Nu, 21 jaar later, wordt de middenvelder beschouwd als een van de grootste spelers ooit in de clubgeschiedenis. Iniesta speelde sindsdien namelijk 633 wedstrijden voor Barça (419 in La Liga en 124 in de Champions League), waarin hij 54 keer scoorde en 136 assists uitdeelde.

Iniesta speelde ook een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar. Daar staan onder andere de volgende trofeëen in: 1x Europees Voetballer van het Jaar, 1x wereldkampioen, 2x Europees kampioen, 4x Champions League, 8x Spaans kampioen, 5x Spaans bekerwinnaar, 6x Spaanse Supercupwinnaar, 2x FIFA wereldclubkampioen, 3x Europese Supercupwinnaar, 1x Europees kampioen U19, 1x Spaans voetballer van het jaar.