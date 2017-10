Vanderbiest niet langer coach van Lierse, twee dagen voor levensbelangrijk duel

Frederik Vanderbiest is niet langer de coach van Proximus League-club Lierse. Dat werd donderdagavond beslist na het 2-0 verlies tegen Roeselare. “”In het belang van alle partijen werd er beslist om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen. Lierse wenst Vanderbiest te bedanken voor het geleverde werk en wenst hem nog veel succes in zijn verdere carrière”, zo meldt Lierse op haar website. Assistent-coach Will Still neemt voorlopig de honneurs waar.

Na negen speeldagen in de Proximus League staat Lierse op een voorlaatste plaats in de Proximus League. Nu zondag staat de levensbelangrijke wedstrijd tegen Tubeke op het programma: de verliezer van dat duel eindigt de eerste periode als allerlaatste in de stand.