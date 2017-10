Gluren bij BV's: Pommeline geeft Jani een nieuwe haarkleur

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Dina Tersago is onlangs voor de tweede keer mama geworden en merkt dat haar planning in de war loopt. "Al drie keer overgegeven, drie keer andere kleren. Een mens krijgt niks gedaan", schrijft ze bij een foto van zichzelf en haar Thor.



Stylist Jani Kazaltzis gaat tegenwoordig met grijs haar door het leven. Hij werd beetgenomen door 'Temptation' Pommeline in 'Zo Moeder Zo Dochter'. "Dit is wat er gebeurt wanneer twee blondjes een weddenschap voeren.... Grijs haar voor mij!", schrijft hij erbij.

Presentator Kobe Ilsen heeft trouwens een vraag voor de stylist. "Wat zou Jani hiervan vinden? Driekwartpijpen en nattevoetensloefen", staat er bij een foto van een toch wel speciale outfit.

Dat model Véronique De Kock een engeltje is. Dat bewijst ze met een foto én engelenvleugels op haar hoofd.

Zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader mag dan wel een felbegeerde vrijgezel zijn, er is een wezentje dat zijn hart sneller doet kloppen: zijn hondje. "Exact 3 jaar geleden ging ik langs in het dierenasiel van Zwevegem en nam ik dit meisje mee naar huis. Van de eerste keer toen ik haar zag... Smoorverliefd" schrijft hij bij een kiekje dat hij postte naar aanleiding van Werelddierendag.

Radiopresentator Peter Van de Veire doet een vreemde ontdekking in zijn kopje koffie. Is het een varkensneus? E.T. misschien?

'Familie'-actrice Sandrine André is trots op haar tv-zoon Cédric, die binnenkort wordt vertolkt door de nieuwe acteur Yanni Bourguignon. "Eindelijk mag ik jullie voorstellen aan mijn nieuwe TV-zoon. Ik heb hem de afgelopen dagen al leren kennen als leergierig en enthousiast. Helemaal zijn moeder", staat er bij een kiekje van de twee te lezen.