Dennis Praet weet waarom bondscoach Martinez hem niet oproept voor de Rode Duivels: “Kijk naar Steven Defour...”

Terwijl de Rode Duivels zich voorbereiden op hun laatste WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus zit Dennis Praet thuis. De Sampdoria-speler werd niet geselecteerd door bondscoach Roberto Martinez en voelt zich miskend. Zo vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Praet is ervan overtuigd dat Martinez minder oog heeft voor de Serie A en hij daardoor minder kans maakt op een selectie. “De kwaliteit is hier niet minder dan in Engeland”, stelt Praet. “Maar de Serie A wordt minder gevolgd dan de Premier League. Kijk bijvoorbeeld naar Steven Defour, die het goed doet met Burnley. Zijn prestaties worden wel opgemerkt, in tegenstelling tot wanneer een Belgische speler het goed doet in Italië.”

“Ik heb dan ook niet het gevoel dat ik van dichtbij gevolgd word”, aldus de Sampdoria-speler. “Ik heb Martinez hier ook nog niet gezien. Ik weet zelfs niet of hij ooit al een wedstrijd van mij bekeken heeft. Ik hoopte op z’n minst in aanmerking te komen door mijn goede competitiestart.”

Nummer tien

Praet hoopte ook dat hij bij zijn club op de nummer tien zou kunnen spelen dit seizoen, in tegenstelling tot vorig jaar toen hij in een meer behoudende rol (‘mezzala’, de nummer acht) uitgespeeld werd.

“Tijdens de voorbereiding speelde ik als nummer tien en scoorde ik in een oefenwedstrijd tegen Man United. Plots stond ik op training echter weer op de acht. Dat was een klap in mijn gezicht. Ik ben met de coach gaan praten, maar wat bleek? Sampdoria had net een nieuwe tien gekocht (Gaston Ramirez, nvdr.). Ik kon dus kiezen: op de bank zitten of spelen als mezzala. De keuze was snel gemaakt”, aldus Praet.