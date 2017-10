Man (26) in cel omdat hij jonge vrouw wilde aanranden in lege treincoupé

Lichtervelde / Brugge - Een 26-jarige Somaliër zit in de cel op verdenking van aanranding van een jonge vrouw. Volgens haar verklaring probeerde hij haar afgelopen weekend in een lege treinwagon ter hoogte van Lichtervelde tussen de benen te grijpen.

De jonge vrouw stapte naar de politie en de Somaliër werd opgepakt. Hij verscheen vrijdagochtend voor het eerst voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem een maand langer aan te houden. De twintiger ontkent nochtans dat hij het meisje wou aanranden. “Volgens hem raakten ze aan de praat en tikte hij vriendschappelijk op haar knieën”, zegt zijn advocaat Peter Deurbroeck. “Het verdere onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten brengen. Al is het natuurlijk over woord tegen woord in deze zaak.”