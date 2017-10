Voor 30.000 euro hangt Marilyn Monroe naakt aan uw muur

Volgende week wordt nog eens grof geld verdiend aan Marilyn Monroe. Dan worden in New York 12 zeldzame naaktfoto’s van de actrice geveild. Met een verwachte opbrengst van 30.000 euro. Per stuk wel te verstaan.

Nat, naakt en wild. Zo staat Marilyn Monroe op de meeste foto’s die Lawrence Schiller in 1962 van haar nam in een zwembad. De foto’s zijn genomen kort voor de actrice overleed.

“Jij bent al super-bekend”, zei de fotograaf tegen Marilyn Monroe “nu ga je mij ook bekendmaken.” Marilyn vond het geen geslaagd grapje: “Pas maar op fotograafje”, zei ze “je bent makkelijk vervangbaar. Maar ik niet.”

Marilyn Monroe was toen 36 en had al een resem films en minnaars en mannen op haar lijstje staan. “Some Like It Hot”, “The Seven Year Itch” en “Gentlemen Prefer Blondes” waren haar bekendste films. JFK Kennedy en Arthur Miller waren haar bekendste mannen.

Fotograaf Lawrence Schiller was toen nog een grote onbekende. Hij was pas 25. Toch was zijn talent al opgemerkt door Paris Match, dat hem de opdracht gaf voor de zwembad-fotoreeks.

Marilyn Monroe was toen haar laatste film “Something’s Got To Give” aan het filmen. In die film zit een passage waarin Marilyn Monroe “ongeweten” naakt in een zwembad springt. Het was in die context dat Schiller de actrice moest fotograferen voor Paris Match.

“Tot mijn grote verrassing was Marilyn bereid naakt te gaan. Maar de deal was wel dat ik het zou laten uitschijnen alsof ik die foto’s nam, zonder dat ze het wist. Ze dwong me heel bewust in de rol van voyeur. Allicht net daarom zijn de foto’s zo’ gelukt”, zei Schiller achteraf.