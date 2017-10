Engelse krant lijst 100 slechtste spitsen ooit in Premier League op… inclusief één ex-speler van Club Brugge

De Engelse krant Daily Mail maakte deze week stelselmatig de 100 slechtste spitsen aller tijden in de Premier League bekend. In die indrukwekkende lijst zijn heel wat illustere namen opgenomen (Jo, Emenike, Pizarro, Zaza, Van Wolfswinkel, ...), maar ook één oude bekende. Op de dertiende plaats prijkt namelijk Bosko Balaban, de Kroaat die vóór zijn succesvolle periode bij Club Brugge uitkwam voor Aston Villa.

Zo stelt de Daily Mail Bosko Balaban voor in de lijst: “Aston Villa betaalde 5.8 miljoen pond voor Bosko Balaban nadat hij topschutter werd bij Dinamo Zagreb in Kroatië. Maar zijn neus voor goals verdween toen hij zijn vaderland inruilde voor Engeland. Balaban kwam slechts negen keer in actie in tweeënhalf jaar, waarvan zeven als invaller. Zijn contract werd ontbonden in 2003 en hij tekende bij Club Brugge. Daar keerde zijn doelpunteninstinct terug en kreeg hij de bijnaam Super Bosko”.

Zijn tijd bij Club Brugge was inderdaad een voltreffer: Bosko Balaban scoorde meer dan 40 goals in 83 wedstrijden bij blauw-zwart, na drie jaar keerde hij terug naar Dinamo Zagreb. De intussen 38-jarige Balaban hing in 2012 de schoenen definitief aan de haak.

Verder nog opvallend in de lijst: van de 100 spitsen speelden er maar liefst 14 bij Newcastle. West Ham komt op de tweede plaats met 12 spitsen, van de topclubs staat Manchester City met 7 flopspitsen het hoogst gerangschikt. Geen enkele Belg haalde de lijst, er was wel plaats voor zes Nederlanders...

