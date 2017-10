Andres Iniesta tekent nieuw contract en blijft “levenslang” bij Barcelona

Iniesta speelde al 639 wedstrijden in het shirt van de Blaugrana. Hij is daarmee tweede in de ranglijst aller tijden, enkel Xavi doet beter met 767 wedstrijden voor Barça. Iniesta scoorde al 55 goals voor de Catalaanse club. Hij debuteerde in 2002 als 18-jarige bij het eerste elftal en is sinds 2015 kapitein van de club. Iniesta behaalde al 30 prijzen bij Barcelona.

"I'll be here until my body, my mind and all I must give says that's enough. I hope that won't be for a very long time" #ForeverIniesta