Meer dan 190 miljoen euro zal je nooit winnen met EuroMillions, en dat is ook goed nieuws

Er staat vanavond weer een serieus pak geld op het spel bij EuroMillions. Maar liefst 190 miljoen euro om precies te zijn. Dat is hetzelfde bedrag als vorige dinsdag. Waarom het prijzengeld niet gestegen is? “Dat is een geplafonneerd bedrag, maar er is ook een groot voordeel aan”, zegt woordvoerster An Lammens.

Met het loterijspel EuroMillions maak je twee keer per week kans om schandalig rijk te worden. Op dinsdag en op vrijdag. Telkens er geen winnaar uit de bus komt, stijgt het te winnen bedrag.

Voor de trekking van vandaag - vrijdag - is dat echter niet gebeurd. “En daar is een goede reden voor”, zegt woordvoerster An Lammens. “De jackpot van EuroMillions kan maximum stijgen tot 190 miljoen euro. Meer kan de winnaar in rang één nooit winnen.”

Voordeel

Dat is toch niet eerlijk, kan je misschien denken, maar er is ook een leuke kant aan dat systeem. Nu de record Jackpot voor de tweede trekking op rij te winnen valt, wordt het maximumbedrag wel degelijk overschreden. Alleen wordt dat overschot toegewezen aan de eerste lagere rang met minstens één winnaar.

Concreet betekent dat dus dat winnaars in rang twee nu ook kans maken op miljoenen euro’s. Veel grotere bedragen dan normaal het geval is. Wint er ook vanavond niemand de grote jackpot, dan stijgen de te winnen bedragen in de lagere rangen nog maar eens.

Vijf keer op rij

Als er vijf opeenvolgende trekkingen 190 miljoen euro in de jackpot zit en er is nog steeds geen winnaar in rang één, dan wordt de volledige jackpot verdeeld in de rang waarin minstens één winnaar is bij die vijfde trekking. In dat geval wordt ook nog de gewone winst aan die rang toegevoegd.

Het is slechts heel uitzonderlijk dat de jackpot het maximale bedrag bereikt. Meestal valt de pot veel eerder. Slechts één keer won iemand het grootste bedrag van 190 miljoen euro. Die som ging in oktober 2014 naar een Portugees.

Benieuwd wie dat dit jaar zal evenaren.