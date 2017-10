Deze vrouw ging al negen keer onder het mes om op Melania Trump te lijken

De 42-jarige Claudia Sierra uit het Amerikaanse Houston worstelde jarenlang met een negatief zelfbeeld. Op een dag zag ze de oplossing voor al haar issues: ze wilde op Melania Trump lijken en maakte een afspraak bij de plastisch chirurg. Negen ingrepen verder, is ze gelukkiger dan ooit.

“Melania Trump is de mooiste vrouw. Ik vind ze perfect”, zei interieurvormgeefster Sierra voor haar transformatie in het praatprogramma Inside Edition op CBS. Ze ging in totaal negen keer onder het mes om op haar schoonheidsideaal te lijken. Onder meer haar kont werd gelift, maar de vrouw ging ook voor een ooglift, liposuctie van de dijen en de rug, borstimplantaten, fillers in de wangen, een tummy tuck en een neuscorrectie.

Plakband

“Ik herinner me dat ik als kind plakband op het topje van mijn neus tot aan mijn voorhoofd plakte omdat ik een mooie neus wilde zoals alle andere meisjes”, klinkt het. “Hoewel mijn ouders me constant zeiden dat ik mooi was, maakte ik er in bad een gewoonte van om mijn huid goed te schrobben in de hoop dat ik een lichtere huidstint zou krijgen. Want alle meisjes die ik kende, hadden een lichtere teint”, voegt ze eraan toe.

Foto: YouTube

Tegenslag

Het zelfvertrouwen van Sierra kelderde helemaal toen ze jaren geleden te horen kreeg dat ze borstkanker had en een borstamputatie moest ondergaan. Ook op liefdesvlak ging het haar niet voor de wind: tijdens een date met een potentiële partner, zei de man dat ze er veel ouder uitzag dat ze was. Haar complexen leidden ertoe dat ze afgelopen juni besloot om aan zichzelf te laten sleutelen.

Nieuwe versie

Dokter Franklin Rose uit Houston voerde negen operaties uit in tien uur tijd. Samen hebben ze een kostprijs tussen de 50.000 en 70.000 dollar (42.500 en 60.000 euro). Op 23 september plaatste Sierra een foto op haar Facebookpagina met een foto van vroeger en een duidelijke boodschap. “Ik ben niet langer deze vrouw. Ik hoop dat jullie eerst naar mijn verhaal luisteren in plaats van me te veroordelen”, schreef ze. Enkele dagen terug debuteerde ze als de nieuwe versie van zichzelf in Inside Edition.