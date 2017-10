GERUCHTEN. Derde topclub wil Meunier, traditieclubs willen Vermaelen en Courtois, Neymar eist topper

Het voetbalseizoen mag dan in volle gang zijn, de geruchtenmolen neemt nooit een te lange pauze. Zo blijkt Thomas Meunier wel heel grof wild, zit een Italiaanse topclub achter Thomas Vermaelen en Real Madrid echter Thibaut Courtois.

Thomas Meunier is vaker bankzitter dan basisspeler bij PSG maar kan sinds enige tijd op behoorlijk wat interesse rekenen. Waarschijnlijk vanwege zijn veelzijdigheid op de rechtse flank. Afgelopen zomer werd de Rode Duivel even gelinkt aan Real Madrid en deze week kwam de naam van Juventus piepen. Er is volgens The Sun echter nog een derde club die Meunier zou willen binnenhalen: Manchester United.

Coach José Mourinho heeft met Antonio Valencia maar één rechtsback (Matteo Darmian wordt op links uitgespeeld) en dus zouden de Red Devils wel eens vol kunnen gaan voor Meunier. Die liet vorige maand nog verstaan dat hij altijd fan is geweest van de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. “United is een geweldige ploeg”, zei de Rode Duivel toen.

Interesse in Vermaelen en Courtois

Thomas Vermaelen speelde dit jaar meer voor de Rode Duivels dan voor zijn club maar mocht toch blijven bij Barcelona. Hij mocht deze zomer zelfs niet weg van de Blaugrana. Misschien komt daar in januari verandering in. Vermaelen wil uiteraard meer spelen en kan volgens Mundo Deportivo op interesse rekenen van Inter. De Italiaanse traditieclub is namelijk op zoek naar een bijkomende centrale verdediger en zou de Rode Duivel vrij goedkoop terug naar Italië willen halen. Vermaelen werd vorig seizoen door Barcelona uitgeleend aan Roma.

Thibaut Courtois zou dicht staan bij een nieuw contract bij Chelsea maar er is nog steeds niets getekend. Geen wonder dat Marca de doelman van de Rode Duivels opnieuw linkt aan Real Madrid. “Courtois wacht met zijn toekomst omdat hij wacht op een telefoontje van Real”, klinkt het. “Hij is gelukkig bij Chelsea maar er komt een tijd dat zijn Premier League-periode erop zit. Al is er ook David De Gea.”

Alexis Sanchez scoorde vannacht nog de winning goal voor Chili. Foto: AFP

Neymar wil, Arsenal verliest

Bij PSG hebben ze geld op overschot en dus heeft Neymar zijn eisen gesteld. Le Parisien beweert dat de Braziliaan niemand minder dan Alexis Sanchez op zijn wish list gezet heeft. Neymar zou de Chileen al tijdens zijn transferonderhandelingen aangehaald hebben als een speler die hij graag naar Parijs zou zien komen. Edinson Cavani en/of Julian Draxler zouden in dat geval moeten wijken.

Alexis zou wel eens het eerste dominoblokje zijn dat valt bij Arsenal. Zou heeft ook Mesut Özil nog steeds zijn contract niet verlengd. Volgens Goal.com bestaat die kans nog steeds, omdat hij recent een nieuw huis heeft gekocht in Londen en er intussen veel vrienden heeft. De Duitser zou echter ook willen spelen voor Barcelona, Real Madrid (opnieuw) en Manchester United.

Nog een naam die in verband gebracht wordt met een vertrek bij Arsenal, is die van Theo Walcott. De 28-jarige Engelsman zit meer op de bank dan wat anders en zou volgens de Daily Express niet afkerig staan tegenover een terugkeer naar zijn oude club Southampton.

Adrien Rabiot (boven) tegen Bayern. Foto: AFP

Liverpool scout

Ondertussen lijkt Liverpool een serieuze kandidaat om Adrien Rabiot weg te plukken bij PSG. De Fransman gaf onlangs aan dat hij graag ooit in de Premier League zou willen spelen en dat hij altijd een fan is geweest van de club van Simon Mignolet. De Reds hebben daarnaast hun oog laten vallen op Kai Havertz. Volgens Liverpool Echo zijn ze de 18-jarige middenvelder van Leverkusen al gaan scouten. Ook Arsenal en Man United tonen interesse in de Duitser.

Nog een speler die gelinkt wordt aan Liverpool is Geoffrey Kondogbia. De 24-jarige middenvelder mislukte bij Inter en speelt dit seizoen op huurbasis bij Valencia. Daar lukt het allemaal wat beter voor de Fransman (ex-Monaco) en dus heeft hij scouts gelokt van onder andere Liverpool en Tottenham. De Spurs hebben volgens The Sun ook interesse in Everton-speler Ross Barkley en willen daarnaast floptransfer Georges-Kevin N’Koudou zo snel mogelijk verkopen.

Man United-verdediger Daily Blind staat dan weer in de belangstelling van Fenerbahçe, terwijl voormalig Chelsea-speler Oscar klaar is om in januari terug te keren naar Europa. Tot slot gaat de getalenteerde 15-jarige doelman Lillo Guarneri meetrainen met de U16 van Italië. De Standard-speler heeft ook de Belgische nationaliteit maar lijkt dus de Azzurri te verkiezen, aldus Le Capitale. Onder andere Juventus en Roma probeerden Guarneri in het verleden al weg te halen uit Luik.