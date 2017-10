Rechtbank oordeelt dat Nederlandse amateurclubs bizarre penaltyreeks moeten overdoen

FC Lisse en HSV Hoek moeten de strafschoppenreeks in de eerste ronde van de KNVB-beker overdoen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat door FC Lisse tegen de Nederlandse voetbalbond (KNVB) was aangespannen.

Lisse won op 20 september de penaltyreeks tegen HSV Hoek met 5-4, maar de KNVB oordeelde dat de strafschoppenserie opnieuw moet afgewerkt worden. De scheidsrechter liet ze volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Met dat systeem wordt momenteel in sommige landen geëxperimenteerd, maar in Nederland is deze vorm op de voetbalvelden niet toegestaan.

De KNVB handelde juist door te beslissen dat de penaltyreeks nog eens over moet, aldus de rechter. Dat gebeurt woensdag om 21.00 uur. De nadere motivering van de beslissing van de rechter volgt later, uiterlijk maandag 16 oktober.

De winnaar van de strafschoppenserie speelt op 25 oktober in de tweede ronde van de KNVB-beker een wedstrijd tegen Heracles Almelo.

“Volgens de voorzieningenrechter is de KNVB in redelijkheid en bij afweging van alle belangen tot dit besluit gekomen”, meldt de KNVB.

Lisse treedt aan in de tweede divisie. HSV Hoek speelt in de hoofdklasse A (twee niveaus lager dan de tweede divisie). De club wordt getraind door Jannes Tant, voormalig coach van de beloften van Club Brugge, en heeft heel wat Belgische spelers in de rangen. Zinho Chergui (ex-Roeselare en -Antwerp) miste de beslissende penalty, Jordi De Jonghe stond in doel in de bewuste wedstrijd.