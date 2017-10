Gelekt rapport zaait twijfels: zal het WK 2022 wel in Qatar plaatsvinden?

In 2022 vindt het WK in Qatar plaats. Dat is toch de bedoeling, al zaait een gelekt rapport dat de Britse openbare omroep BBC kon inkijken heel wat twijfel. “Er is een steeds groter wordend politiek risico dat Qatar het WK niet zal organiseren”, zo citeert de BBC het rapport.

Zo’n zeven jaar geleden wees de FIFA de organisatie van het WK in 2022 toe aan Qatar. Dat nieuws werd toen al op wenkbrauwengefrons onthaald. Door de verschroeiende hitte in de zomer zou het toernooi doorgaan in de winter, net als de gigantische kosten die een WK in de Golfstaat met zich mee zou brengen.

Nu kon de BBC een rapport van consultantbedrijf Cornerstone Global inkijken waarin officials en experts zich uitspreken over het WK. En die stellen klaar en duidelijk dat het niet eens zeker is of het toernooi wel in Doha zal doorgaan. “Qatar staat onder immense druk om het WK te organiseren, door de politieke crisis is het steeds meer mogelijk dat het toernooi er niet zal doorgaan”, zo klinkt het.

Het rapport haalt de vermoedens van corruptie aan, de hoge infrastructuurkosten en de moeilijke relatie met buurlanden als de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Dat laatste land heeft zelfs de landsgrenzen met Qatar gesloten. De organisatie van het WK in Qatar heeft het nieuws ontkend aan de BBC en stelt dat er geen enkel risico is om het eerste WK in het Midden-Oosten te organiseren.